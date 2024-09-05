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Галиев о 2:1 с «Сибирью»: «Авангард» хорошо выстоял в меньшинстве и забил две из двух в большинстве. Спецбригады сделали игру» 

Нападающий омичей набрал 2 (1+1) очка в стартовом матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Ну почему я герой матча? Все герои.

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