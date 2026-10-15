За восемь лет площадь посевов кукурузы в Архангельской области выросла с 17 до более чем 800 гектаров, а один из основных производителей — Устьянская молочная компания — уже заготовил 11,7 тыс.
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