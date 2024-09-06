От всей души поздравляем замечательную и прекрасную семью Сидельниковых с 50-летием супружества. И в золотую свадьбу искренне желаем быть «золотом» друг для друга, а также отрадой и трепетом души.
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От всей души поздравляем замечательную и прекрасную семью Сидельниковых с 50-летием супружества. И в золотую свадьбу искренне желаем быть «золотом» друг для друга, а также отрадой и трепетом души.