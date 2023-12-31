Автоэксперт Моржаретто: в начале 2024 года не ожидается подорожания машин в РФ

В начале 2024 года роста цен на автомобили на традиционные 1-2% не ожидается. У автодилеров скопились большие запасы машин, которые нужно распродать, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто, передает "Прайм".
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