Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Владимир, это правильно! Иначе бы мы лишились Вашего искрометного юмора!Юморист Владимир ...
  • Ирина Галивец
    Для хохлонациков ничего святого нет!Оперативные служб...
  • Галина Соколова
    Она ещё рот раскрывает!? Кто её выпустил!? Маразм!Телеведущая Ивлее...

Автоэксперт Моржаретто: в начале 2024 года не ожидается подорожания машин в РФ

Автоэксперт Моржаретто: в начале 2024 года не ожидается подорожания машин в РФ

В начале 2024 года роста цен на автомобили на традиционные 1-2% не ожидается. У автодилеров скопились большие запасы машин, которые нужно распродать, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто, передает "Прайм".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх