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Будет вкусно

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Настоять с чесноком, поджарить картошку. Как сделать ароматное масло

Настоять с чесноком, поджарить картошку. Как сделать ароматное масло

Аромат и вкус осени можно сохранить, не только засолив огурцы или маринуя грибы. Волшебный аромат трав, лука и чеснока можно сохранить, передав их обычному растительному маслу.

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