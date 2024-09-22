Полиция остановила "Газель" с золотом на 18,5 млн рублей в Москве

В российской столице сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль марки "Газель". Внутри были найдены слитки драгоценных металлов на общую сумму свыше 18,5 млн рублей, соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале московской прокуратуры.
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