Африканская чума выкосила всех свиней в населенном пункте Приморья

В Приморском крае из-за африканской чумы пришлось избавиться от всех свиней в селе Духовское. По этой причине объявлен карантинный режим, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Пограничного округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии