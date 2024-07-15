Политика как он...
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Политика как она есть

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Европарламент соберется впервые после июньских выборов, чтобы избрать спикера

Европарламент соберется впервые после июньских выборов, чтобы избрать спикера

Первая сессия Европейского парламента, избранного в июне, открывается в Страсбурге. Парламентарии должны выбрать парламентское руководство и проголосовать по вопросу о продлении полномочий нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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