Европарламент соберется впервые после июньских выборов, чтобы избрать спикера

Первая сессия Европейского парламента, избранного в июне, открывается в Страсбурге. Парламентарии должны выбрать парламентское руководство и проголосовать по вопросу о продлении полномочий нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
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