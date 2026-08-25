Жилье – во главу угла: Татарстанстат назвал главную потребность татарстанцев

Потребность в улучшении жилищных условий у татарстанцев стоит на первом месте. К такому выводу пришли специалисты, изучив результаты проведенного в регионе комплексного наблюдения условий жизни населения.
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