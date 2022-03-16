WADA подписало соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заключило соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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