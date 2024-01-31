Глава СКР Бастрыкин займется произошедшим инцидентом в Зеленодольске

Пожилой мужчина поскользнулся на пороге магазина и умер. Родственники погибшего ставят под сомнение результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которой причиной смерти погибшего стал сердечный приступ.
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