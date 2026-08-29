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Аргументы недели

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313 украинских БПЛА уничтожены за ночь над 11 регионами России и акваториями морей

313 украинских БПЛА уничтожены за ночь над 11 регионами России и акваториями морей

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 313 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

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