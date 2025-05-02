«Надеюсь, судьи примут меры». Лэнс Стролл призвал наказать Ферстаппена

«Надеюсь, судьи примут меры». Лэнс Стролл призвал наказать ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен заслуживает штраф за свою выходку в мини-квалификации Гран При Майами, считает пилот Aston Martin Лэнс Стролл.
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