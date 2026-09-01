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ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2027 года

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2027 года

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2027 года. Лимит для граждан с валютными счетами и вкладами, открытыми до 9 марта 2022 года, сохранится на уровне 10 тысяч долларов или эквивалента в евро.

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