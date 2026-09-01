ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2027 года

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2027 года. Лимит для граждан с валютными счетами и вкладами, открытыми до 9 марта 2022 года, сохранится на уровне 10 тысяч долларов или эквивалента в евро.
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