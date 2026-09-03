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ИА Регнум

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Шувалов подтвердил назначение Исакова главным экономистом ВЭБ.РФ

Шувалов подтвердил назначение Исакова главным экономистом ВЭБ.РФ

Главным экономистом ВЭБ.РФ назначен Александр Исаков, новую должность он будет совмещать с работой в Сбербанке.

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