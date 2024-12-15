Полиция сообщила подробности вчерашнего конфликта со стрельбой

В ходе конфликта в Петрозаводске один из прохожих нанес удар ножом 39-летнему мужчине Региональная полиция в своем телеграм-канале рассказала некоторые подробности вчерашнего происшествия на улице Древлянка в Петрозаводске.
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