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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Физическое издание Baldur's Gate 3 для Xbox немного задерживается из-за “производств...

Физическое издание Baldur's Gate 3 для Xbox немного задерживается из-за “производств...

Физическое издание Baldur's Gate 3 для Xbox немного задерживается из-за “производственных проблем”Larian Studios предупредила о дальнейшей задержке выпуска версий Baldur’s Gate 3 физического Deluxe-издания для Xbox Series X/S и североамериканской PlayStation 5, вызванной неуказанными “проблемами производства”.

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