Жителей Заводского района Орла предупредили о перебоях с горячей водой

Три дня жители многих многоквартирных домов Заводского района будут довольствоваться тёплой, а не горячей водой.
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