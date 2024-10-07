Steam Deck оказалась совместима с macOS Sequoia, но пользы от этого пока никакой Энтузи...

Steam Deck оказалась совместима с macOS Sequoia, но пользы от этого пока никакойЭнтузиасты смогли установить macOS Sequoia на Steam Deck, однако отсутствие поддержки графического процессора AMD Van Gogh не позволяет запускать игры и графические приложения.
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