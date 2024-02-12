Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия — социальное государство? Или немного про особенности ИЖС.

Россия — социальное государство? Или немного про особенности ИЖС.

Дискотека в деревенском клубе. Парень подходит к девушке:— Ты танцуешь?— Пока нет.— Пошли трактор поможешь толкнуть!Одной из проблем современной журналистской аналитики является то, что анализируют конкретное явление, без учета предыдущих событий.

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