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МИД Ирана назвал атаку Израиля на Бейрут нарушением суверенитета Ливана

Ливан имеет законное право ответить на атаку израильской стороны на Бейрут, заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Евреям можно всё — они же СВОИ для пиндосов и глобалистов. Убить несколько десятков тысяч детей и уничтожить в пыль целые города с гражданским населением — это лишь &quot;САМООБОРОНА&quot; евреев от какой-то там мифической &quot;угрозы межгалактического уровня опасности&quot;, состоящей из шпаны в шлёпках на босу ногу, вооружённых бутылками с бензином против танков, мстящих за своих убитых родных...
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