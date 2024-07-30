МИД Ирана назвал атаку Израиля на Бейрут нарушением суверенитета Ливана

Алексей Камышов

Евреям можно всё — они же СВОИ для пиндосов и глобалистов. Убить несколько десятков тысяч детей и уничтожить в пыль целые города с гражданским населением — это лишь "САМООБОРОНА" евреев от какой-то там мифической "угрозы межгалактического уровня опасности", состоящей из шпаны в шлёпках на босу ногу, вооружённых бутылками с бензином против танков, мстящих за своих убитых родных...