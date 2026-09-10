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Каждый третий россиянин страдает ожирением, заявили в Минздраве

Каждый третий россиянин страдает ожирением, заявили в Минздраве

Ожирение является распространённой проблемой среди населения России: по данным Минздрава, примерно каждый третий россиянин страдает этим заболеванием, а около трети имеют избыточный вес.

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