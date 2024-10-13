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Газета «Культура»

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Григорий Лифанов поставит спектакль в Московском губернском театре

Григорий Лифанов поставит спектакль в Московском губернском театре

В рамках образовательного проекта «Академия Сергея Безрукова» Григорий Лифанов был назначен режиссером спектакля «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова, который состоится на сцене Московского губернского театра, передает ТАСС.

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