Суд рассмотрит иск к МТС на $1 млрд за "голую вечеринку" в клубе "Мутабор"

Таганский суд рассмотрит иск к компании МТС на $1 млрд за "голую вечеринку" Ивлеевой. МТС, в свою очередь, отрицает причастность к организации мероприятияТаганский суд Москвы начнет рассмотрение иска к компании МТС о компенсации в размере 1 миллиарда долларов за "голую вечеринку", прошедшую в клубе "Мутабор".