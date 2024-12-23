Советник Байдена по нацбезопасности Салливан призвал Трампа «давить» на Путина

Советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Трампу стоит «давить» на Путина, чтобы добиться соглашения по завершению конфликта на Украине на выгодных условиях.
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