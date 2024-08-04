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Царьград

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Вернувшийся по обмену Роман Селезнёв рассказал о встрече с Путиным в аэропорту

Вернувшийся по обмену Роман Селезнёв рассказал о встрече с Путиным в аэропорту

Просидевший 10 лет в американской тюрьме мужчина был шокирован приёмом, который ему оказала Родина.Один из русских заключённых, которых удалось вытащить из американских тюрем благодаря обмену, Роман Селезнёв поделился впечатлениями от встречи на Родине, когда самолёт с освобожденными приземлился во Внуково.

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