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Российские военнослужащие научились по мусору вычислять позиции ВСУ

Российские военнослужащие научились по мусору вычислять позиции ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Военнослужащие ВС РФ научились вычислять, где находятся позиции ВСУ, по оставленному боевиками мусорному следу.

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