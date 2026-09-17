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"Десятки километров под огнем бесплатно": сержант ВСУ раскрыл катастрофическую правду о деньгах на фронте

"Десятки километров под огнем бесплатно": сержант ВСУ раскрыл катастрофическую правду о деньгах на фронте

В некоторых бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащим перестали выплачивать боевые надбавки за выдвижение на позиции и возвращение с них, посетовал в YouTube сержант-инструктор 59-й бригады Антон Чёрный .

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