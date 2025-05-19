Депутат ГД Кошелев: в России могут упростить взимание долгов за ЖКХ с части россиян

Для этого потребуется исполнительная надпись нотариуса Первый зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что в России может упроститься взимание долгов за ЖКХ с части россиян.
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