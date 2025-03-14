Владимир Путин отреагировал на обращение Трампа с призывом пощадить украинских боевиков, заблокированных в Курской области, пообещав им жизнь и «достойное обращение», но только в случае сдачи в плен.
Путин: Россия готова выполнить просьбу Трампа в отношении боевиков ВСУ, но только если они сложат оружие и сдадутся в плен
Комментарии
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Регина Толстоброва
Какой жалостливый Трамп. однако к нацистам. не его родственников убивали и насиловали. по какому праву они отняли жизнь у других людей, которые ничего плохого им не сделали.
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15 час.
Регина Толстоброва
А не проще террористов расстрелять?
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15 час.
Александр Симаков
Конечно проще! Их и расстреливают, когда они в плен не сдаются. А с пленными мы не воюем, мы же не бандеровцы какие-нибудь. Хотя иногда... Есть такая команда в войсках, для особых случаев: "Пленных не брать". Но это не расстрел, это уничтожение врага на поле боя. Но иногда пленных брать просто необходимо - как свидетелей преступлений киевского режима, как подсудимых для показательны судебных процессов, как обвинение протв всего запада в участии в конфликте (если пленные - граждане враждебных стран,
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13 час.
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