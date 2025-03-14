Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Стоит хохол за вазелином. Европа ждет. Пусть повториться все как в старь. Ночь улица фонарь рассеяный и блеклый свет ...Работаю в аптеке....
  • В С
    😂😂😂Работаю в аптеке....
  • Eduard
    Их вообще Украина не касается!Россия занимает в...

Путин: Россия готова выполнить просьбу Трампа в отношении боевиков ВСУ, но только если они сложат оружие и сдадутся в плен

Путин: Россия готова выполнить просьбу Трампа в отношении боевиков ВСУ, но только если они сложат оружие и сдадутся в плен

Владимир Путин отреагировал на обращение Трампа с призывом пощадить украинских боевиков, заблокированных в Курской области, пообещав им жизнь и «достойное обращение», но только в случае сдачи в плен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Какой жалостливый Трамп. однако к нацистам. не его родственников  убивали и насиловали. по какому праву они отняли жизнь у других людей, которые ничего плохого им не сделали.
Ответить
15 час.
Регина Толстоброва
А не проще террористов расстрелять?
Ответить
15 час.
Александр Симаков
Конечно проще!  Их и расстреливают, когда они в плен не сдаются. А с пленными мы не воюем, мы же не бандеровцы какие-нибудь.  Хотя иногда... Есть такая команда в войсках, для особых случаев: &quot;Пленных не брать&quot;.  Но это не расстрел, это уничтожение врага на поле боя. Но иногда пленных брать просто необходимо - как свидетелей преступлений киевского режима, как подсудимых для показательны судебных процессов, как обвинение протв всего запада в участии в конфликте (если пленные - граждане враждебных стран,
Ответить
13 час.
наверх