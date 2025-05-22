Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 757 подписчиков

В Луганске будет памятник Государю!

В Луганске будет памятник Государю!

В Луганске установят памятник Императору Николаю II - Святому Русской Православной Церкви. Установят, если мы соберем средства всем мiром.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Хорошее предложение почитать историю... Вот и перечитай, может чего нового узнаешь... Например когда и почему Николай II отрекся от престола... Кто развалил фронт... Когда на национальных окраинах начались националистические брожения... И кто довел Россию до развала...
Ответить
3 час.
Владислав Владислав
Памятник Николаю 2-му ? Памятник человеку, просравшему в прямом смысле империю ? Трусу, отказавшемуся от престола ? Да он должен был зубами рвать глотки заговорщикам! Ну, давайте тогда всем бракоделам памятники ставить. Ромулу, который похоронил западную римскую империю. Бракоделам с производства по памятнику...
Ответить
2 час.
Геннадий Сытник
Какое дело тебе, ишаку, до Луганска?
Ответить
1 час.
наверх