В Луганске будет памятник Государю!

Балу -

Хорошее предложение почитать историю... Вот и перечитай, может чего нового узнаешь... Например когда и почему Николай II отрекся от престола... Кто развалил фронт... Когда на национальных окраинах начались националистические брожения... И кто довел Россию до развала...