В Луганске установят памятник Императору Николаю II - Святому Русской Православной Церкви. Установят, если мы соберем средства всем мiром.
В Луганске будет памятник Государю!
Комментарии
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Балу -
Хорошее предложение почитать историю... Вот и перечитай, может чего нового узнаешь... Например когда и почему Николай II отрекся от престола... Кто развалил фронт... Когда на национальных окраинах начались националистические брожения... И кто довел Россию до развала...
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3 час.
Владислав Владислав
Памятник Николаю 2-му ? Памятник человеку, просравшему в прямом смысле империю ? Трусу, отказавшемуся от престола ? Да он должен был зубами рвать глотки заговорщикам! Ну, давайте тогда всем бракоделам памятники ставить. Ромулу, который похоронил западную римскую империю. Бракоделам с производства по памятнику...
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2 час.
Геннадий Сытник
Какое дело тебе, ишаку, до Луганска?
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1 час.
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