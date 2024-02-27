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Haval Jolion (Хавейл Джолион) 2024 года: первый тест-драйв в России, рестайлинг, характеристики, цены

Haval Jolion (Хавейл Джолион) 2024 года: первый тест-драйв в России, рестайлинг, характеристики, цены

﻿﻿Кроссовер Haval Jolyon появился на российском рынке в 2021 году и быстро стал популярным. Несмотря на то, что Hyundai Creta и Renault Duster все еще существуют, они всегда входили в топ-25 моделей по объему продаж.

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