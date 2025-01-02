Рванувшая из страны Лера Кудрявцева пожаловалась на неподъемный салат оливье

Телеведущая отправилась отдыхать с мужем и дочерью. Лера Кудрявцева в маске салата оливье кадр шоуЗвезды спешат насладиться новогодними каникулами, прежде, чем их снова целиком захватит безжалостный шоу бизнес.
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