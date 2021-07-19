Ламело Болл забил красивый данк на тренировке в Шарлотт

Разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл находится в Шарлотт, где готовится ко второму в карьере сезону. Сегодня клуб выложил видео с очередной тренировки 19-летнего баскетболиста – Болл исполнил эффектный данк и реализовал несколько трехочковых с получения.
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