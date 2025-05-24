ВС России нанесли групповой удар по предприятию ВПК Украины и позиции Patriot

Российские войска в ночь на 24 мая нанесли групповой удар по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракеты и ударные беспилотники, а также по центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщает Минобороны России.