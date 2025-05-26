НА ЗАМЕТКУ☝️ Укусил комар — не обязательно бежать за дорогим кремом Вот что можно намазать из подручного, если кожа горит, чешется, и вы уже в бешенстве: 🟢 Сода + вода — паста снимает зуд почти сразу.
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НА ЗАМЕТКУ☝️ Укусил комар — не обязательно бежать за дорогим кремом Вот что можно намазать из подручного, если кожа горит, чешется, и вы уже в бешенстве: 🟢 Сода + вода — паста снимает зуд почти сразу.