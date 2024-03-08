Совет МАГАТЭ принял резолюцию о гарантиях на Украине

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам дискуссий по ядерной безопасности и гарантиям на Украине решил проголосовать за резолюцию, которую представил официальный Киев.
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