Уполномоченный в Республике Карелия оказала поддержку заявителю в оформлении социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности

Уполномоченный по защите прав предпринимателей оказала помощь заявителю, которому было отказано в предоставлении государственной услуги – заключение социального контракта на мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности.
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