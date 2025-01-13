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Царьград

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Почти 1,5 тысячи русских туристов выбрали КНДР в 2024 году через Приморье

Почти 1,5 тысячи русских туристов выбрали КНДР в 2024 году через Приморье

В 2024 году около 1,5 тысячи русских туристов посетили КНДР через Приморье. Большинство путешествующих из других регионов России остановились во Владивостоке.

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