Бузова разложила обиженную Лерчек по фактам: «Таракан не добрался до 18+. Ее осмотрел врач, никаких повреждений нет»

Хоть Лерчек не ведет соцсети из-за нового уголовного дела, после выхода новой серии шоу «Звезды в джунглях» она все же смогла распространить видео с рыданиями.
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