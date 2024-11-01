Замдиректора Ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин: Причина дефицита техники в АПК России кроется в низком спросе на неё

О причинах дефицита агротехники в России и способах эффективного обновления парка сельхозтехники рассказал Член Генерального Совета ПАРТИИ ДЕЛА, заместитель директора Ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин: «Минсельхоз сообщил о нехватке в агропромышленном комплексе страны сельскохозяйственной техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии