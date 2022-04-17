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Организаторы шоу Плющенко: «Лед был в надлежащем состоянии. Все фигуристы успешно откатали свои программы. Случившееся с Семененко – несчастный случай»

Дарья Кожанова, представитель оргкомитета шоу Евгения Плющенко, прокомментировала инцидент с фигуристом Евгением Семененко, который ударился головой об лед и был госпитализирован.

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