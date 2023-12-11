США требует завершить операцию в Газе до Нового года

Блинкен сообщил Израилю, что военная операция в секторе Газа должна быть завершена до Нового года. Публично власти Израиля и США отрицают, что администрация президента Джо Байдена установила какие-либо сроки для израильтян, чтобы завершить наступление.
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