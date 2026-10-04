Выборы в Бразилии: разрыв между Лулой и Флавиу минимален

САН-ПАУЛУ (ИА Реалист). Бразилия вступает в финальную фазу президентской кампании. В воскресенье, 4 октября, около 160 миллионов избирателей определят, кто возглавит крупнейшую экономику Латинской Америки: действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, добивающийся четвёртого срока, или сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару.
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