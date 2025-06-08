В Лос-Анджелес направляется Нацгвардия и возможна отправка морпехов для подавления беспорядков

За последние дни массовые беспорядки охватили калифорнийский мегаполис Лос-Анджелес на фоне масштабных рейдов против нелегальных мигрантов, толпы которых бегали по улицам и махали флагами соседней Мексики.
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