Таких больших батарей во флагманах OnePlus еще не было. OnePlus 16 получит аккумулятор емкостью 9000 мАч

И 100-ваттную зарядку в придачу Президент OnePlus в Китае Ли Цзе подтвердил, что OnePlus 16 станет первым устройством с аккумулятором Glacier Battery нового поколения.
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