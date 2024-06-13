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"Ростелеком" создает венчурный фонд Console для разработки российского программного обеспечения

"Ростелеком" создает венчурный фонд Console для разработки российского программного обеспечения

"Российский оператор связи "Ростелеком" планирует создать новый венчурный фонд Console, который будет инвестировать в разработку российского программного обеспечения в различных областях, включая системное программное обеспечение, облачные и серверные решения, сервисы для управления бизнес-процессами, платформы искусственного интеллекта и программное обеспечение для Интернета вещей.

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