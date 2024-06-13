"Ростелеком" создает венчурный фонд Console для разработки российского программного обеспечения

"Российский оператор связи "Ростелеком" планирует создать новый венчурный фонд Console, который будет инвестировать в разработку российского программного обеспечения в различных областях, включая системное программное обеспечение, облачные и серверные решения, сервисы для управления бизнес-процессами, платформы искусственного интеллекта и программное обеспечение для Интернета вещей.