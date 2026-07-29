Рыбакова: брать отпуск только на будни невыгодно для работников

Исключать выходные дни из периода отпуска для работников невыгодно с финансовой точки зрения. Субботы и воскресенья, которые приходятся на отпуск, оплачиваются так же, как и остальные дни отдыха, сообщила ТАСС заместитель руководителя правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елена Рыбакова.
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