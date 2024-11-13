Президент США Джо Байден примет победившего на выборах в США Дональда Трампа в Белом доме 13 ноября, американский лидер намерен призвать Трампа продолжать поддержку Киева.
WSJ: Байден на встрече с Трампом призовет его продолжать поддержку Украины
Комментарии
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Tania Еременко
Байден, Клинтониха, Обама - все они нацики и воры. как сынок Бйдена. Хантер. И Трамп его не будет слушать., я думаю.
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19 час.
Виктор Тимошевский
Было бы интересно,если бы Бидон Альцгеймерович призвал Трампа закончить войну на Украине. А так,это в порядке вещей.Старина Джо на это запрограммирован,учитывая что он биоробот. Думаю,что Бидон будет выпрашивать преференции для себя и Хантера. Сидеть то кому хочется.
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19 час.
Владимир Соловьев
"Байден на встрече с Трампом призовет его продолжать поддержку Украины". ИНЫМИ СЛОВАМИ НЕ ТРОГАЙ МОЕГО СЫНОЧКА ХАНТЕРА, ПОДВОРОВЫВШЕГО В УКРАИНЕ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ БАЙДЕН ГОНЯЛ ТРАМПА КАК КОШКА МЫШЬ ВСЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА СВОЕГО ПРЕЗИДЕНТСТВА, А ПОД КОНЕЦ ЧУТЬ НЕ ПРИСТРЕЛИЛ!
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14 час.
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