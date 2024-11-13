WSJ: Байден на встрече с Трампом призовет его продолжать поддержку Украины

Tania Еременко Байден, Клинтониха, Обама - все они нацики и воры. как сынок Бйдена. Хантер. И Трамп его не будет слушать., я думаю.

Виктор Тимошевский Было бы интересно,если бы Бидон Альцгеймерович призвал Трампа закончить войну на Украине. А так,это в порядке вещей.Старина Джо на это запрограммирован,учитывая что он биоробот. Думаю,что Бидон будет выпрашивать преференции для себя и Хантера. Сидеть то кому хочется.