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Канчельскис о лимите: «В Англии легионерам нужно 25% матчей за сборную – все изменится, если принять такое. А последний матч сборной показал, что перспективных у нас нет»

Канчельскис о лимите: «В Англии легионерам нужно 25% матчей за сборную – все изменится, если принять такое. А последний матч сборной показал, что перспективных у нас нет»

Андрей Канчельскис призвал пересмотреть подход к лимиту на легионеров в Мир РПЛ. «Чтобы к нам приезжали легионеры уровня Халка, нужны какие-то решения от наших руководителей.

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